Юрий Лоза отвесил тяжелую оплеху слушателям "Радио дача"

Дело в том, что автор многочисленных хитов давным-давно стал гостем очередного выпуска на радио. Однако продюсеры вещания не удосужились ознакомиться с творчеством исполнителя. Во время интервью с Юрием Лозой они включали не его композиции, а песни на стихи поэта Михаила Гуцериева.

Часовая беседа на "Радио дача" обернулась полным провалом. Тогда артист и узнал, что главным управляющим радиостанции является знаменитый Гуцериев, хиты которого и звучали на протяжении всего прямого эфира.

О жестких правилах вещания Юрий Лоза узнал после завершения диалога с ведущими. Ораторы рассказали, что Михаил Сафарбекович создает собственные условия на радиостанции. Только он решает, чье творчество будет доступно слушателям.

"Вот так они работают. Есть хозяева и они действуют, как им надо. Они не защищают интересы артистов, народа и еще кого-либо. У всех коммерческих структур, у которых есть хозяева, у них есть правила, по которым они живут", – откровенно признался музыкант.

По словам Юрия Лозы, за свою карьеру он успел насмотреться на недоброжелательных авторов и агрессивных редакторов, для которых гость программы – это всего лишь очередной "расходный материал". Порой даже начинающие специалисты указывают именитым артистам, как им нужно вести себя на сцене.

Стоит отметить, что Юрий не первый, кто столь лестно отзывается о работниках радио и телевидения. Несколько лет назад Стас Михайлов поссорился с другой всеми известной музыкальной волной. Теперь на "Русском радио" не ставит его песни, а исполнителя не приглашают на короткие интервью. Выяснилось, у Михайлова произошел конфликт с руководством радиостанции, после чего он попал в условный черный список.