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Годы берут свое: Орбакайте превратилась в копию Пугачевой

Годы берут свое: Орбакайте превратилась в копию Пугачевой

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
С течением лет внешность дочери Аллы Пугачевой меняется все сильнее. Теперь сходство Кристины Орбакайте со своей звездной матерью стало очевидным.
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49-летняя Кристина Орбакайте сделала новую прическу перед съемочным днем и поспешила опубликовать снимок в обновленном образе в инстаграм-канале. В кадре пышная копна белокурых волос обрамляет лицо поп-дивы, а объемная челка спадает на глаза. Томный взгляд наследницы Аллы Пугачевой приковывает внимание, а ее деловой костюм с деталями спортивной тематики добавляет имиджу экстравагантности. На снимке звезда сидит в серебристом кресле, скрестив руки на коленях.

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Подписчики инстаграм-канала исполнительницы хита "Пьяная вишня" не смогли сдержать сильнейших эмоций, которые они испытали при рассмотрении снимка. Все как один они решили, что Кристина Орбакайте стала очень похожа на свою знаменитую мать и спутать их друг с другом теперь довольно просто.

"Кристина, Вы так сильно похожи на маму, невероятно сильно ", "Две капли воды", "Словно Алла Борисовна лет двадцать назад!", "Чем взрослее, тем больше на мать похожа", "Мама номер два!", "Мамина копия", – написали пользователи Сети. Кристина Орбакайте оставила комментарии подписчиков без ответа, несмотря на бурные обсуждения ее внешности.

Напомним, что знаменитость показала редкую фотографию Аллы Пугачевой в День матери. На черно-белом кадре Кристина Орбакайте предстала вместе с Примадонной.

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Автор: 7 декабря 2020, 06:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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