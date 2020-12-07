"Я осталась лишь с дочкой и мужем": Орбакайте много месяцев не видела сруливших от нее сыновей

На фестивале "Песня года" Кристина Орбакайте выступила с песней "Она". На сцене с ней работал балет "Тодес" – номер получился очень красивый. А за кулисами исполнительницу ждал корреспондент "Дни.ру".

В прежние годы Кристине Орбакайте редко удавалось встретить новый год в кругу семьи. "Были и какие-то выступления, и выезды в другой город, – рассказала она. – А теперь есть возможность встретиться за большим семейным столом – это огромная радость. В этот раз, надеюсь, если не вся наша огромная семья, то хотя бы часть ее непременно будет в новый год вместе".

Уходящий 2020-й прошел для Орбакайте под знаком семьи. "Прежде для меня на первом месте были работа и творчество, и ты всегда стремишься поскорее домой, к семье, чтобы поделиться своими эмоциями. – Теперь же мой отпуск затянулся. И я осталась в узком кругу – с младшей дочерью и мужем (Клавдией и Михаилом Земцовыми – Прим. ред.). А сыновья (Никита Пресняков и Дени Байсаров – Прим. ред.) в это время были разбросаны по миру – мы с ними долгое время не могли встретиться".

Многомесячное пребывание на самоизоляции еще больше сблизило родных Кристины. "Мы и так были достаточно поддерживающей друг друга семьей, а сейчас особенно много появилось много общих тем, интересов, разговоров, – пояснила Орбакайте. – Вот сейчас уехала на "Песню года", и уже непривычно без мужа и дочки".