Пугачева поставила жесткое условие уехавшей Орбакайте

На пре-пати ежегодного музыкального фестиваля "Жара" певец и бизнесмен Эмин собрал множество эстрадных звезд. Среди них была и Кристина Орбакайте. С певицей встретился корреспондент Dni.Ru.



Лето у старшей дочери Аллы Пугачевой полно событий. Она готовится к премьере спектакля Галины Волчек "Двое на качелях" в театре "Современник", потом полетит на фестиваль "Жара" в Баку, а отдохнуть удастся лишь в августе. "Вырвусь на пару дней на море – отвезу дочку отдыхать, – рассказала Кристина. – Ей только шесть лет, но она уже самостоятельная девочка. Например, в Майами я ее отправляла в детский обучающий лагерь Summer Camp. А в этом году она будет с родственниками".

Вспомнила Кристина и о своем детстве. "В возрасте Клавы я много времени проводила в Литве (отец певицы Миколас Орбакас оттуда родом. – Прим. ред.). А потом, когда училась в музыкальной школе, если не была на гастролях с мамой, где мне больше всего нравилась, то проводила лето с бабушкой в подмосковных пансионатах чаще всего. Жестким условием мамы, которая нас туда отправляла, был музыкальный инструмент, чтобы я могла не прерывать занятия музыкой. Там, конечно, знали, чья я дочь, но меня не мучили этим – тогда с этим все было спокойно, люди вели себя уважительно".

Ранее в интервью Dni.Ru Кристина заявила, что привыкла к постоянной критике и сравнениям со знаменитой мамой. "Даже если я уеду в какую-то глухую деревню, люди это по-своему истолкуют и снова меня в чем-то обвинят – в бегстве ли, в предательстве, – предположила артистка. – Я привыкла к постоянному обсуждению своей персоны. И знаю, что есть приятели, а есть хейтеры. Есть люди, которые критикуют профессионально, со знанием дела. А есть те, которые хотят просто поумничать. Если мне говорят что-то по делу, принимаю на свой счет и делаю по-своему, учитывая пожелания. На остальных просто не реагирую, потому что у меня с детства выработалась защита от любого рода нападок, иммунитет. Эдакий панцирь вырос".