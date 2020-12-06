Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском

Отдыхая на берегу Индийского океана, Дмитрий Шепелев не может отпустить мысли о работе и делает новые выводы. В отпуске он создал ироничный контент для фанатов.

Чтобы развеяться от напряженного рабочего графика и сбежать от холодной зимы, Дмитрий Шепелев отправился на Мальдивские острова. Как многие популярные личности, он сделал для поклонников серию видеороликов в процессе курортного релакса. Телеведущий разместил в Сети забавную инстаграм-историю, где сравнил себя на старом и новом место работы.

В самом первом ролике из череды коротких видео главным героем стала едва ползущая улитка. "Я, когда работал на Первом", – иронично уточнил журналист. В конце этого ролика он заставляет моллюска спрятаться в раковину и слегка отбрасывает его в сторону. Философское сравнение себя с беспомощной улиткой мужчина использовал, чтобы подчеркнуть безнадежное положение, которое, по его мнению, он занимал во время работы на "Первом канале".

Чтобы поклонники не переживали, он сообщил им, что очень доволен нынешней службой на канале "ТНТ". В настоящее время Дмитрий Шепелев ведет там шоу "Ты как я", в котором участвуют звезды шоу-бизнеса вместе со своими детьми.

Напомним, что у телеведущего есть сын Платон от Жанны Фриске, крестной матерью мальчика стала певица Ольга Орлова. В 2020 году наследнику Дмитрия Шепелева исполнилось семь лет.