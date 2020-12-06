Шаляпин отвесил оплеуху Лозе за критику

Юрий Лоза подал в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Он подготовил исковое заявление о защите чести и достоинства. Музыкант не намерен прощать коллеге его ехидные стихотворения.
Прохор Шаляпин в шоке от поступка Лозы. По мнению певца, музыкант, который уже давно потерял популярность, пиарится за счет Шнурова. "Его "Плот" уплыл уже лет тридцать назад", – сказал 37-летний артист.
Шаляпин помнит, что Юрий Эдуардович нелестно отзывался и о нем. Музыкант называл Прохора никем и ничем. В эфире программы "Ты не поверишь!" певец напомнил, что является человеком с образованием. Он окончил академию Гнесиных. "А кто такой Лоза?", – задался вопросом Шаляпин.
Певец поддерживает Шнурова, который позволяет себе резкие высказывания в адрес звезд. Прохор считает замечания лидера группы "Ленинград" справедливыми.
Например, недавно Сергей Шнуров в привычной для себя манере раскритиковал Стаса Михайлова, который выступил против государственной поддержки представителей шоу-бизнеса. Музыкант сочинил новое стихотворение.
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