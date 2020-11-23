"Не вышел из него Иисус": Шнуров влез в скандал с Михайловым

В эфире телеканала "Россия 1" Стас Михайлов признался, что выступает против государственной поддержки представителей шоу-бизнеса, которые вынуждены сидеть без работы из-за ограничений. По словам певца, у него есть сбережения, чтобы платить деньги своему коллективу даже в трудное время.
Музыкант Александр Скляр уверен: Михайлов лжет. Он рассказал, что исполнитель хита "Все для тебя" бросил свой коллектив на произвол судьбы. То же самое сказал и бывший гитарист Стаса Вячеслав Кузнецов. В беседе с РИА ФАН он заявил, что как таковой зарплаты у него не было, когда сотрудничал с артистом.
На сказанное отреагировал Сергей Шнуров. В "Инстаграм" он опубликовал едкое стихотворение, которое сочинил специально для коллеги. Так много сделал добрых дел, а ты, народ, мотай на ус. С кем не бывает, *** (ценз. – наврал – Прим. ред.), не вышел из него Иисус", – написал музыкант.
Многие интернет-пользователи пришли к выводу, что Михайлов сказал неправду в эфире федерального канала только ради того, чтобы представить себя в выгодном свете. Мол, артист хочет, чтобы его публично похвалили. "Да он жадный, даже на чай не оставляет!", "А мне он никогда и не нравился!", – высказались подписчики Шнурова.
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