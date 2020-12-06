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Шоу-бизнес
Взбешенный Киркоров устроил взбучку на

Взбешенный Киркоров устроил взбучку на "Песне года"

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поп-король российской эстрады не смог сдержать неприятных эмоций в закулисье "Песни года – 2020". Филипп Киркоров решил поскандалить с постановщиком мероприятия Александром Ревзиным.
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На шоу "Песня года – 2020" Филипп Киркоров появился ради получения наград за трек "Романы" и совместную композицию с рэпером Давой "Ролекс". Несмотря на важность мероприятия и его масштабность, певец не смог приехать ранее запланированного времени и даже опоздал на репетицию своих выступлений.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Оплошность поп-короля не осталась незамеченной. Постановщик концерта Александр Ревзин сделал замечание народному артисту России, ведь от его появления на репетиции зависел весь съемочный процесс. Режиссер уточнил, что мероприятия такого плана нужно начинать вовремя и артистам нужно отвественно к этому относиться.

Филипп Киркоров остался крайне недоволен выговором от коллеги и ответил ему не самыми приятными словами. Однако на этом негодование певца не закончилось. За сценой "Песни года – 2020" народный артист учинил небольшую взбучку с Александром Ревзиным, в процессе которой бурно выразил негативные эмоции за замечание.

К счастью, до драки на "Песне года – 2020" не дошло. Конфликтные отношения между поп-королем и организаторами музыкальных мероприятий случаются нередко. Так, на фестивале "Новая волна – 2019" Филипп Киркоров едва не выругался в микрофон.

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Автор: 6 декабря 2020, 17:05 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

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