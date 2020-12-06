Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта

71-летняя Алла Пугачева уже долгие годы поддерживает интерес многочисленной аудитории всевозможными способами. Сейчас артистка снимает видеоролика в "Инстаграм" и ведет открытый диалог со своими подписчиками. Однако в самом начале своего творческого пути ей приходилось идти на крайние меры.

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