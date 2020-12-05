Скандальные звезды "Дома-2" распрощались с шикарной жизнью

Конечно же, Илья и Настя не смогли тихо покинуть проект. Напомним, Яббаров обвинял остальных участников "Дома-2" во всех своих жизненных проблемах. Под горячую руку попадали и ярые фанаты звездной пары.
Все началось с того, что разгневанный мужчина не смог сдержать своих эмоций при оглашении результата промежуточных этапов конкурса "Человек года". Похоже, что Илья так сильно хотел заполучить главный приз – квартиру в Москве, что решил публично унизить победивших коллег.
Бессменный ведущий "Дома-2" Влад Кадони настроил всех жителей телестройки против агрессора. Большинство участников телешоу проголосовали за уход Ильи. Даже Ольга Бузова поддержала это решение и предоставила телезрителям право голоса.
Похоже, что Илья и Настя вовсе утратили былую славу. Мало того, что Кадони со свистом выгнал молодоженов, так еще и поклонники отвернулись от своих кумиров. Экс-участник до сих пор не может осознать поражения и всеми силами пытается осквернить честь телеведущего.
Яббаров обвинил Бузову и других создателей проекта в нечестном голосовании. По словам бывшего артиста "Дома-2", заранее было известно, кто станет обладателем долгожданной квартиры.
Стоит отметить, что Илья один из первых выбыл из голосования. Сам же он заверил, что сделал это специально, так как хотел помочь своей супруге и приумножить ее шансы на победу.
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