Копейка рубль бережет: мелочная Муцениеце выносит из отелей зубные щетки и мыло

Мало кто представляет, как на самом деле устроена жизнь известных людей. За ширмой народного признания и светских хроник таится быт, не лишенный трудностей и испытаний.
За нынешний год Агата Муцениеце пережила многое. Развод с Павлом Прилучным, повышенное внимание прессы к ее личной жизни, а также пресловутая пандемия коронавируса заставили артистку переосмыслить свою жизнь.
В своем возрасте знаменитость уже всерьез задумалась о том, что ей необходимо прилагать больше усилий, чтобы выглядеть свежо. Муцениеце рассказала в ютуб-программе "Что в косметичке у …?", какими средствами пользуется для достижения нужного результата.
Звезда призналась, что из-за плотного рабочего графика ей приходится ухаживать за собой буквально на ходу. Муцениеце надевает увлажняющую маску и едет в ней либо на такси, либо за рулем своего авто.
Кроме того, артистка старается экономить на средствах ухода. Муцениеце выносит из отелей зубные щетки и мыло, чтобы не покупать их самостоятельно. После съемок иногда удается забрать себе дорогостоящую косметику, которую покупали специально для проекта, добавила экс-супруга Павла Прилучного. Как говорится, копейка рубль бережет.
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