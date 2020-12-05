"Так для тебя лучше?": располневшая Боня удивила россиян своим видом

На фото, выложенном телеведущей в своем инстаграм-аккаунте, Виктория Боня позирует в коралловом бикини. На днях экс-участница "Дома-2" отметила 41-й день рождения.
Теледива призналась, что вновь готовится к перелету. На сей раз место, куда она намеревается прибыть, не столь солнечно, как Монако или Дубай. Звезда планирует отправиться в Москву, чтобы и там устроить вечеринку по случаю своих именин.
Фолловеры Виктории Бони заметили, что она заметно пополнела. "Поправилась чуть. Или так для тебя лучше?", "Нормально так заплыла", – высказались критики. Однако большинство подписчиков знаменитости посчитали, что она выглядит привлекательно и сексуально. "Сейчас мода пошла на такие тела", "Аппетитная", – написали пользователи Сети.
Напомним, ранее в интервью Виктория Боня отметила, что хочет встретить мужчину, с которым сможет провести всю жизнь. Телезвезда мечтает о крепкой семье и детях, но, видимо, пока желанию не суждено сбыться.
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