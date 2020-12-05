Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Суббота
5 декабря
Лента новостей
04:01
"Так для тебя лучше?": располневшая Боня удивила россиян своим видом
02:08
65-летняя Долина в мини-шортиках вызвала оторопь
23:56
Дочь Агутина показала ухажера-иностранца после шокирующего признания
22:05
"Я не держусь за это дело": адвокат Ефремова сделал важное заявление
21:57
Белорусский экономист: Чиновники предадут Лукашенко, когда от него отвернется Кремль
21:10
"Зеленая альтернатива" призвала приравнять к мошенничеству торговлю псевдонатуральной продукцией
20:20
Водонаева влезла в грязный скандал между Бузовой и Самбурской
20:10
Общественная палата России проведет круглый стол по вопросам подготовки наблюдателей на выборах
20:02
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма
19:22
Названы самые благоустроенные города России
19:18
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
19:13
Муж Бородиной заговорил об изменах: Надо простить
19:03
Появился враг похуже: США перестали считать Россию главной "угрозой демократии"
18:59
"Ты просто ничтожество": Самбурская врезала Бузовой в ответ на плевок
18:58
Женатого Бурака Озчивита заподозрили в романе с партнершей по сериалу "Основание: Осман"
18:30
А где Валерия? Жаловавшийся на безденежье Пригожин оторвался в Дубае с Викторией Боней
18:21
"Я тут как узник, помогите": запертый в доме престарелых брат Баталова молит о помощи
18:12
В Москве собака сильно покусала подростка за гениталии
18:02
"Кто разрешил такую вакханалию?": Киркоров и Лазарев нарушили закон под окнами Кремля
17:51
Низкое давление, слабость: жене Петросяна стало хуже
17:41
Венедиктов рассказал о состоянии Лукашенко: Он попал в тиски и очень нервничает
17:36
Как звезда сериала "Чики" Антон Лапенко заработал миллионы
17:28
Нетребко раскрыла подробности жизни с сыном-аутистом: Любит странные вещи
17:17
Юлечка забрала: Плотникова похоронят рядом с Началовой
17:09
Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом
16:51
Знаменитости плюнули на прощание со звездой фильма "Весна на Заречной улице"
16:48
Принц Чарльз убит всплывающими данными о его браке с принцессой Дианой
16:41
С криком бежал от психолога: СМИ сообщили о травме у сына Плющенко
16:22
"Отдых на диване": Топалов с трудом восстанавливается после падений на "Ледниковом периоде"
16:09
"Меня аж в пот бросило": в "Останкино" заметили призрак Легкоступовой
16:09
"Дни.ру" раздают подарки: 10 умных часов для женщин
16:07
"Оскар" забуду на диване под утро!": получивший место по блату Малахов не на шутку раздухарился
16:06
Лицемер! Принц Гарри подвергся критике за наличие в особняке 16 ванных комнат
15:59
Пугачева совершила чудо для известной артистки
15:46
Доллар опустился ниже 74 рублей впервые с начала осени
15:45
Арест Лукашенко, ужесточение репрессий и ЧС: шесть сценариев развития событий в Белоруссии
15:37
"Сбережения закончились": Арбенина из-за кризиса вынуждена экономить
15:34
"Страшно обидно": Боярская в печали после выхода в свет с мужем
15:34
Европейский дипломат: Путин презирает Лукашенко
15:05
Полиция пришла в дом к медиуму после новости об уголовном деле Сафронова
15:04
Звезда "Дома-2" Черно показала свое обрюзгшее тело весом в полтора центнера
14:53
"Может возникнуть шок": врач рассказала, чем обернется для Алибасова передозировка "Виагрой"
14:39
Оставшимся без средств Макарским народ присылает деньги и продукты
14:37
Приземление самолета на оживленную трассу попало на видео
14:37
"Скажите хоть раз мне в лицо": возмущенная Бузова плюнула в Самбурскую
14:32
"Переживаю": Сати Казанова заговорила о пополнении в семействе
14:22
Россияне могут лишиться части зарплаты и новогодних премий
14:17
На военной базе США погибли более 30 военных
14:01
Нанесли серьезные увечья: звезду "Кухни" задержали за жуткое избиение
13:57
Цены на самые употребляемые продукты подскочили: названа причина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Эксперт: Лукашенко пытается активировать страхи Путина
Жасмин пришлось оправдываться после роскошной вечеринки без масок у Киркорова
Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства
Шоу-бизнес
65-летняя Долина в мини-шортиках вызвала оторопь

65-летняя Долина в мини-шортиках вызвала оторопь

Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина не стесняется появляться на публике в экстремальных нарядах. Несмотря на свой возраст, звезда часто выходит на красную дорожку в мини-юбках и с глубоким декольте.
прочитано 808 раз

Природа наградила артистку не только талантом, но и роскошными внешними данными. Недавно певица сильно похудела, и теперь с удовольствием демонстрирует поклонникам подтянутую фигуру. Смелые наряды стали частью сценического образа 65-летней вокалистки.

ПО ТЕМЕ

"Опять похудела!": Долина в обтягивающем платье шокировала преображением

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Накануне Лариса Долина появилась на красной дорожке популярной музыкальной премии. Артистка выбрала для выхода коротенькие шортики, усыпанные пайетками, строгий черный пиджак по фигуре и топ с глубоким вырезом. Также певица добавила к образу длинные волосы и яркий вечерний макияж.

Поклонники были в шоке от эффектного появления Ларисы Долиной перед камерами. "Какая красотка. Богиня. Наряд прическа и Make просто бомба (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Секси – шмекси образ!", "Шикарная", – написали в комментариях.

Стоит отметить, многие уверены в том, что Лариса Долина поддерживает себя в форме только благодаря пластическим операциям. Хирург Владимир Плахотин допустил, что артистка могла прибегнуть к контурной и блефаропластике. При этом врач подчеркнул, что женщина должна в первую очередь нравится себе, а уже потом окружающим.

Автор: 5 декабря 2020, 02:08 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Совсем шоу-бабки из сма выжили! Долина беспорно талантлива, но страшна как ядерная война!
Гость
Ответить
cтарая калоша, а туда же
краше в гроб кладут
1

Популярные темы форума

Политика

Белорусский экономист: Чиновники предадут Лукашенко, когда от него отвернется Кремль
Венедиктов рассказал о состоянии Лукашенко: Он попал в тиски и очень нервничает
Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом
Арест Лукашенко, ужесточение репрессий и ЧС: шесть сценариев развития событий в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Сбережения закончились": Арбенина из-за кризиса вынуждена экономить
"Страшно обидно": Боярская в печали после выхода в свет с мужем
Полиция пришла в дом к медиуму после новости об уголовном деле Сафронова
"Может возникнуть шок": врач рассказала, чем обернется для Алибасова передозировка "Виагрой"

Проишествия

"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Ты просто ничтожество": Самбурская врезала Бузовой в ответ на плевок

Артистка резко ответила на критику певицы
Шоу-бизнес

"Я тут как узник, помогите": запертый в доме престарелых брат Баталова молит о помощи

Родственники бросили пенсионера
Шоу-бизнес

Низкое давление, слабость: жене Петросяна стало хуже

Татьяна не спит ночами
Шоу-бизнес

С криком бежал от психолога: СМИ сообщили о травме у сына Плющенко

Мальчик замкнулся в себе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+