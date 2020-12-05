65-летняя Долина в мини-шортиках вызвала оторопь

Природа наградила артистку не только талантом, но и роскошными внешними данными. Недавно певица сильно похудела, и теперь с удовольствием демонстрирует поклонникам подтянутую фигуру. Смелые наряды стали частью сценического образа 65-летней вокалистки.
Накануне Лариса Долина появилась на красной дорожке популярной музыкальной премии. Артистка выбрала для выхода коротенькие шортики, усыпанные пайетками, строгий черный пиджак по фигуре и топ с глубоким вырезом. Также певица добавила к образу длинные волосы и яркий вечерний макияж.
Поклонники были в шоке от эффектного появления Ларисы Долиной перед камерами. "Какая красотка. Богиня. Наряд прическа и Make просто бомба (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Секси – шмекси образ!", "Шикарная", – написали в комментариях.
Стоит отметить, многие уверены в том, что Лариса Долина поддерживает себя в форме только благодаря пластическим операциям. Хирург Владимир Плахотин допустил, что артистка могла прибегнуть к контурной и блефаропластике. При этом врач подчеркнул, что женщина должна в первую очередь нравится себе, а уже потом окружающим.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Парень бьёт
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Про ненависть к женщине, а ты выбирай свою
Одноклассник задолбал!
Мне 14 лет и у меня большая грудь
Украшка полное <цензура>!