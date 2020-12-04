"Ты просто ничтожество": Самбурская врезала Бузовой в ответ на плевок

Конфликт между звездами разгорелся после того, как артистка резко высказалась в адрес шоу "Дом-2" и его ведущих. В свою очередь Ольга Бузова вступилась за коллег и реалити-проект.
Однако Настасья Самбурская молчать на это не стала. Откровенную неприязнь к певице она высказала в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что при встрече Ольга Бузова, "поджав свой хвост", отворачивалась и делала вид, что актрисы нет. Звезда сериала "Универ" предложила ей встретиться на съемках 9 декабря и пообещала заорать на весь зал, что исполнительница – бездарность, да еще и лживая.
По мнению Настасью Самбурской, вся жизнь Ольга Бузовой – одна большая показуха и работа на публику. "Ты просто ничтожество, хоть и богатое и популярное в кругах тупых людей", – словесно врезала знаменитости артистка.
Напомним, Ольга Бузова ранее плюнула в сторону актрисы. Она предложила Настасье Самбурской не выливать свою злость в постах, а хоть раз сказать ей что-то в лицо. Она добавила, что при встрече звезда прячет от нее глаза.
Отметим, Настасья Самбурская известна не только своими ролями в кино, но и крутым нравом. Ольга Бузова – далеко не единственная, кому артистка не спускает критики в свой адрес. Она периодически разносит хейтеров, для которых является одной из излюбленных мишеней.
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