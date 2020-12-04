"Кто разрешил такую вакханалию?": Киркоров и Лазарев нарушили закон под окнами Кремля

Даже то, что вручение проходило поблизости от здания, в котором расположен рабочий кабинет президента России Владимира Путина, не остановил артистов от того, чтобы нарушить всеобщий масочный режим, связанный с пандемией коронавируса.
Народ негодует: разве для наших знаменитостей закон писан? Некоторые язвительно отметили в Сети, что маски и перчатки не слишком гламурно смотрятся на фотографиях селебрити.
Певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, их коллега Виктория Дайнеко, диджей Катя Гусева и рэпер Давид Манукян активно фотографировались и раздавали интервью журналистам без средств защиты.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что не боится заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку недавно переболел ковидом, и теперь в его организме огромное количество антител. Однако медики до сих пор не уверены, что, однажды переболев COVID-19, человек не может заразиться повторно.
"Кто разрешил такую вакханалию в Кремле?", "Почему звезды не носят маски?", – возмутились россияне в Сети. Примечательно, что присутствия на премии "Виктория" всем звездам было предписано сдать тест на коронавирус.
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