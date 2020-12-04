"Не надо мычать по-бычьи": что можно и чего нельзя делать в Новый год

Новый 2021 год стоит встретить в блестящей одежде. Очень актуально будет надеть блузку или пиджак с подкладными плечиками в стиле 80-х. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев. Искусствовед отметил, что Год Быка наступит только 14 февраля.
"Никаких рогов ни себе, ни мужу надевать не нужно, не надо мычать по-бычьи. Новый год очень благоволит к блестящим поверхностям", – приводит слова историка моды "Радио 1".
Васильев рассказал, что сейчас актуальны черные, темно-синие, зеленые и белые цвета. Нельзя забывать об аксессуарах и макияже в Новый год. Стоит заранее придумать себе концепцию укладки, а также стиль макияжа и парфюм.
Александр Васильев подчеркнул, что для красивого и стильного образа не обязательно покупать слишком дорогие вещи. Он поведал, как красиво одеться на пять тысяч рублей в секонд-хенде. Если у человека есть вкус, то одеться можно и в простом магазине.
Васильев призвал свою аудиторию никогда не обращать внимание на цену. Стоит учитывать лишь внешний вид и качество товара. По словам историка моды, зацикливаться на цене одежды просто бескультурно. Это попахивает мещанством, отметил он.
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