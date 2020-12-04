Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал

Раньше Алла Пугачева и Максим Галкин старались не пропускать дни рождения наследников Филиппа Киркорова. Они посещали мероприятия артиста вместе со своими двойняшками Лизой и Гарри. Нынешнее же поведение супругов выглядит странным.
Отсутствию Галкина и Пугачевой на празднике Киркорова есть одно разумное объяснение: супруги не хотят подвергать свое здоровье опасности. Алле Пугачевой 71 год, а значит, она входит в группу риска по коронавирусу.
Но СМИ продолжают раздувать скандал, спекулируя этим фактом. Некоторые издания говорят, что звездная чета проигнорировала торжество Киркорова, потому что поссорилась с поп-королем. Это лишь слухи, поэтому верить данной информации нельзя.
Многие пользователи Сети обратили внимание на более важный момент: звезды, которые пришли на день рождения к Алле-Виктории, не соблюдали меры безопасности. По крайней мере, так кажется, если взглянуть на появившиеся в интернете снимки с торжества.
Певица Жасмин, которая вместе со всеми веселилась в тот вечер, в разговоре с журналистами отметила: маски носили официанты. Также каждому гостю на входе мерили температуру. Народу же кажется, что этого недостаточно.
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