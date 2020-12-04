"Вернули к жизни": Корчевников объявил о пополнении в семействе

Поклонники телеведущего всегда восхищались не только его профессионализмом, но и искренностью, стремлением помогать людям. Вчера вечером он рассказал о еще одном трогательном поступке.

Борис Корчевников опубликовал у себя в блоге милое селфи: он расплылся в полуулыбке, а на его плече сидит маленький пушистый котенок с испуганными глазами. Он рассказал, что малыша закрыли в коробке, а затем обмотали ее скотчем. "Этого сибяряка нашли с сестричками недавно у метро Планерная. Нашли, очистили от поселившихся в ушках паразитов и вернули к жизни. Его зовут Стёпа. Сейчас ему 2,5 месяца. Взял его", – поделился ведущий.

Подписчики пришли в восторг от поступка Корчевникова: "Спасибо за Ваше сердце!", "Дай Бог Вам здоровья добрый человек!", "Вот смотрю Ваши посты и удивляюсь: неужели есть ещё в нашем мире такие добрые люди! Счастья Вам". Также поблагодарили журналиста и некоторые звезды шоу-бизнеса. "Молодец!", – прокомментировала публикацию Анита Цой.

Напомним, уже достаточно давно ходят слухи о том, что у Бориса Корчевникова не все гладко со здоровьем. Впервые такая информация поступила около пяти лет назад, когда он перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Операция прошла успешно, однако, говорят, что после нее у Бориса наблюдаются серьезные проблемы со слухом.

В прошлом месяце телеведущий сам рассказал о том, что плохо слышит одним ухом. По его словам, это следы перенесенного менингита, и одно ухо практически перестало работать еще в раннем детстве.

