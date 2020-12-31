"Юлина девочка": дочь Началовой поразила сходством с певицей

Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк заехала к Вере Алдониной перед Новым годом поздравить с наступающим. В своем "Инстаграм" Елена опубликовала совместное фото с девочкой.
Поклонники восхитились Верочкой и признали, что она стала очень взрослой и красивой. Некоторые отметили, что Алдонина копия мамы, певицы Юлии Началовой. Подписчики Метлюк похвалили ее за проявленную заботу.
1 декабря Вере Алдониной исполнилось 14 лет. Наследница Юлии Началовой уже пользуется косметикой и делает укладку волос – это видно на последнем фото. Она стала очень женственной и превратилась в настоящую леди.
"Боже мой! Как в старые добрые времена: будто Юля и Вы", "Какая взрослая и безумно красивая Верочка", "Какая Веруня уже взрослая", "Юлина девочка, копия", – написали фолловеры.
Напомним, что единственную дочь певица Юлия Началова родила от второго мужа, футболиста Евгения Алдонина. Артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти врачи назвали заражение крови.
Юлия Началова на протяжении долгого времени страдала из-за нездорового похудения, которое негативно сказалось на общем состоянии артистки. В последние дни жизни певица находилась в больнице, где ее усиленно лечили, но так и не спасли.
Первое время после смерти матери девочка жила в новой семье ее отца, но потом захотела переехать к бабушке и дедушке – родителям Юлии Началовой. Иногда Вера проводит время с папой.
Стоит отметить, что Вера Алдонина очень творческая натура, она, как и мать, очень музыкальная личность. Вера играет на фортепиано, поет. Поклонники считают, что она станет певицей, как и мама.
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