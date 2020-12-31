"Юлина девочка": дочь Началовой поразила сходством с певицей

После смерти певицы Юлии Началовой ее единственная дочь Вера Алдонина осталась жить с бабушкой. Изначально планировалось, что ее заберет отец, футболист Евгений Алдонин, но девочка сама так решила. Вера выросла красавицей и умницей, и на новом фото поклонники ее расхвалили.

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