На госпитализированную с коронавирусом Фрейндлих обрушилась череда несчастий

Сначала СМИ сообщили, что Алиса Фрейндлих с поражением легких в 80% находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Позже эта информация была опровергнута источниками. Мол, актриса лежит в обычной палате и дышит самостоятельно.
В каком состоянии находится дочь Алисы Бруновны, неизвестно. Журналистам удалось узнать о самочувствии внучки актрисы Анны. По словам источника, близкого к системе городского здравоохранения, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Динамика пока не наблюдается.
Фрейндлих, ее дочь и внучка ведут себя примерно, не требуют особого отношения, не смотря на звездный статус. Актриса лишь негодует, что в больнице нет возможности покурить.
Напомним, на днях внучка Алисы Фрейндлих выходила на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Родственница звезды фильма "Служебный роман" пожаловалась, что коронавирус нарушил планы семьи. По мнению Анны, судьба распорядилась так, чтобы она, мама и знаменитая бабушка были вместе в этот Новый год.
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