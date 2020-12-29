Появились подробности о состоянии измученной ковидом Фрейндлих

Накануне стало известно о том, что Алису Фрейндлих, у которой неделей ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Актрису поместили в реанимацию.

О состоянии звезды поступали противоречивые данные. Изначально сообщалось, что артистка находится на ИВЛ и у нее почти 80 процентов поражения легких. Затем появились сведения, якобы у знаменитости не все так плохо. Увы, консилиум врачей установил, что ковид поразил большую часть бронхов.

Во вторник днем в научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова сообщили, что состояние Алисы Фрейндлих все еще оценивается как стабильно тяжелое. К счастью, ухудшения не наблюдается. Звезда находится в реанимации в общей палате и пока обходится без аппарата ИВЛ.

Впрочем, если верить слухам, актриса не отчаивается. Несмотря на то, что за последнюю неделю ее порядком измучил коронавирус, она не теряет оптимизма. Как только Алисе Бруновне стало легче, она тут же уточнила у врачей, можно ли покурить. Естественно, медики строго-настрого запретили ей прикасаться к сигаретам.

Как оказалось, в больницу артистка попала еще в конце прошлой недели. Олег Басилашвили с самого начала знал, что Алису Фрейндлих отправили в реанимацию, однако никому не говорил о случившемся, так как она его попросила молчать.