"Мужики обабились!": Стаса Михайлова перепутали с бабушкой

Натали и Стас Михайлов случайно встретились в гостях у модельера, в мастерской Владимира Середина, создающего концертные костюмы. Артист примерял у него наряд. Певица не упустила возможности сфотографироваться с коллегой.
Натали отметила, что елка в мастерской дизайнера великолепное, как и ее предновогоднее настроение. Певица пожелала всем подписчикам счастья.
"В плену о, Боже, каких мужчин! С одной стороны – известный и чудесный "растопитель" женских сердец – Стас Михайлов, а с другой – известный и прекрасный художник – дизайнер-модельер Владимир Середин, создающий артистам волшебные образы (костюмы в стразах и без них Н.Баскова, С.Ротару, И. Аллегровой, С. Михайлова...)". – написала Натали в своем "Инстаграм".
Примечательно, что в мастерскую к Владимиру Середину Натали приехала в очаровательном кружевном платье. Стас Михайлов же был одет по спортивному.
Поклонники обрадовались любимым артистам. А некоторые колко отметили, что Стас Михайлов изменился не в лучшую сторону.
"На батюшку Михайлов похож стал"; "На бабушку"; "На бабушку трактористку"; "Михайлов изменился не в лучшую сторону"; "Обабились мужики!"; "Я не узнала Стаса Михайлова", – написали фолловеры.
Напомним, ранее Натали заподозрили в беременности. "Дни.ру" писали, что у певицы заметно округлились формы, что заметили внимательные поклонники.
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