"Мы так и поняли": Натали не смогла скрыть от поклонников беременность

Певицу Натали поздравляют с четвертой беременностью. Пронырливые фанаты изучили ее фото в "Инстаграм" и начали забрасывать артистку двусмысленными комментариями.
Натали (Наталья Рудина – прим. ред.) опубликовала новое фото в своем "Инстаграм". Она предстала в свободном пальто, которое не скрывало ее округлившуюся фигуру. Подписчики отметили неземную красоту звезды и ее молодость.
"Наташенька! Не открою Америки, но Вы бесподобно, невероятно, действительно ангельски красивы и милы! Поверьте, это говорит Вам женщина, а женщины редко делают друг другу комплименты... Хочется на Вас смотреть и... улыбаться от счастья... Дай Бог Вам здоровья и такой чудодейственной красоты на долгие-долгие годы!Будьте счастливы и востребованы!" – написали ей преданные фанаты.
Некоторые обратили внимание на то, что артистка, похоже, в положении. На фото звезда как будто прикрывает свой живот сумочкой. Кое-кто подумал, что певица с кротким взглядом на что-то намекает.
"Мы так и поняли"; "Вы тоже думаете, что она беременна? Правильно, надо добить семью дочкой"; "Как я рада, Натали беременна", – отметили фанаты.
Напомним, Натали живет в браке с Александром Рудиным. У семьи трое детей – Арсений, Анатолий и Евгения.
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