"Она просто мстит": Цивин выложил компромат на вдову Баталова

Юрист заверил, что они с Натальей Дрожжиной ничего не могли отобрать у семьи Баталова, если Гитана подписала договор пожизненного содержания. Михаил Цивин объяснил, что, согласно этому договору, недвижимость нельзя ни продать, ни подарить, ни заложить, ни сдать в аренду без разрешения дочери артиста – Марии Баталовой.
Также Михаил Цивин рассказал, что вдова не хочет, чтобы наследница от первого брака Баталова Надежда имела хоть какие-то возможности опекать больную ДЦП Марию или быть причастной к собственности их семьи после ее смерти.
Юрист отметил, что Гитана Леонтенко полгода прессовала их с Натальей Дрожжиной. Якобы она уговаривала супругов сделать так, "чтобы Надька здесь не командовала". Поэтому, по словам Цивина, она буквально заставила Дрожжину подписать злополучные договоры о том, чтобы собственниками квартир стал человек, которому она доверяет,
Михаил Цивин заявил, что бывшая подруга всем лжет. "Потому что мы случайно узнали позор ее жизни. Она просто мстит. Она убирает свидетелей", – выложил компромат на пенсионерку юрист. Также Михаил Цивин сообщил, что у них с Натальей Дрожжиной не 17 квартир, как передают СМИ, а только четыре.
Напомним, разбирательство по делу Баталовых продолжается. В случае, если мошенничество Цивина и Дрожжиной с имуществом семьи Баталовых будет доказано, паре грозит серьезный тюремный срок.
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция