Изуродованный Прилучный прячет лицо под маской

Фото актер разместил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Судя по всему, внешность звезды пока не готова для показа широкой публике.
Снимок сделан во время кинопремьеры. Выйти в свет артиста вынудила работа. 3 декабря в прокате стартует фильм "Комета Галлея". Одну из главных ролей в ленте исполнил Павел Прилучный.
О потасовке, из-за которой артист угодил в больницу, он не распространяется. По словам знаменитости, в случившемся с ним предстоит разбираться полиции. Пока актер находился на лечении, за ним ухаживала его возлюбленная – звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Девушка постоянно навещала избранница, принося ему в палату продукты.
Напомним, Павел Прилучный ранее угодил в одну из столичных больниц с серьезными травмами лица. Актеру пришлось перенести операцию, но на днях его все же выписали из медицинского учреждения. Последний раз Павел Прилучный демонстрировал последствия драки с бизнесменом в ночном клубе, еще будучи в стенах клиники.
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