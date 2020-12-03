"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове

Актер Станислав Садальский рассказал неожиданные детали из жизни известного Алексея Баталова. Оказывается, у знаменитого артиста были сложные отношения с родственниками.

На своей странице в "Инстаграм" шоумен выложил несколько архивных фото родни покойного актера и намекнул, что Алексей Баталов был совсем непрост, как многим может показаться. В свое время дядя Алексея Владимировича – заслуженный артист РСФСР Николай Баталов получил за свой талант в подарок от самого Константина Станиславского золотой перстень с каменьями, стоимость которого была огромной.

Презент стал фамильной реликвией. После кончины Николая Баталова украшение досталось его супруге – народной артистке СССР Ольге Андровской, тете Алексея Баталова. Какое-то время артист ухаживал за ней в больнице, за что женщина подарила ему тот самый перстень.

Однако вскоре актер перестал общаться с родственниками. Он буквально отвернулся от всех близких. По имеющимся данным, он даже не интересовался их здоровьем.

Незадолго до смерти дочери Баталова и Андровской Светланы Станислав Садальский пообщался с ней. Об Алексее Баталове она отзывалась плохо. Она не понимает, почему ее мама удостоила чести обладать сокровищем гения "нехорошего" человека.

По словам Садальского, когда Светлана болела, она думала, что артист будет за ней ухаживать. Однако, женщина заверяла, что тот ни разу к ней не пришел. "Когда я обращалась за помощью, он сказал: "Мне некогда", – говорила она. Она недоумевала: "Что в нем хорошего? Он не помог ни одному человеку", – откровенничала она.

Напомним, сегодня жизни вдовы Алексея Баталова не позавидуешь. 85-летняя Гитана Леонтенко вынуждена бороться с теми, кто отнял у нее и дочери-инвалида Марии последние сбережения.