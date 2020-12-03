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Шоу-бизнес

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове

Алексей Баталов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер Станислав Садальский рассказал неожиданные детали из жизни известного Алексея Баталова. Оказывается, у знаменитого артиста были сложные отношения с родственниками.
прочитано 1385 раз

На своей странице в "Инстаграм" шоумен выложил несколько архивных фото родни покойного актера и намекнул, что Алексей Баталов был совсем непрост, как многим может показаться. В свое время дядя Алексея Владимировича – заслуженный артист РСФСР Николай Баталов получил за свой талант в подарок от самого Константина Станиславского золотой перстень с каменьями, стоимость которого была огромной.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

Презент стал фамильной реликвией. После кончины Николая Баталова украшение досталось его супруге – народной артистке СССР Ольге Андровской, тете Алексея Баталова. Какое-то время артист ухаживал за ней в больнице, за что женщина подарила ему тот самый перстень.

Однако вскоре актер перестал общаться с родственниками. Он буквально отвернулся от всех близких. По имеющимся данным, он даже не интересовался их здоровьем.

Незадолго до смерти дочери Баталова и Андровской Светланы Станислав Садальский пообщался с ней. Об Алексее Баталове она отзывалась плохо. Она не понимает, почему ее мама удостоила чести обладать сокровищем гения "нехорошего" человека.

По словам Садальского, когда Светлана болела, она думала, что артист будет за ней ухаживать. Однако, женщина заверяла, что тот ни разу к ней не пришел. "Когда я обращалась за помощью, он сказал: "Мне некогда", – говорила она. Она недоумевала: "Что в нем хорошего? Он не помог ни одному человеку", – откровенничала она.

Напомним, сегодня жизни вдовы Алексея Баталова не позавидуешь. 85-летняя Гитана Леонтенко вынуждена бороться с теми, кто отнял у нее и дочери-инвалида Марии последние сбережения.

Автор: 3 декабря 2020, 17:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

комментарии

Ответить:

Гость
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Верю!!! И Гитана совсем не проста!
Гость
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Батал-ценичный ж-и-д с прокуренным и мерзким е-б-л0-м!
йти пять метроч не далут здоровья и счастья
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Данные совсем не шокирующие Найдите мне родствнников,чтобы они помогали своему род-у-таких единицы Как правило злость,что и сколько им не делаешь -мало,все плохоСудя по моим род-м,была аналогичная ситуация Мама постоянно помогала своим сестрам,.которые жили в маленьких городках,но жили неплохо Постячнно она что-то посылала и еду и вещи-.в общем много чего И никогда ни слова благодарности-одни сплетни за спиной Думаю,что у него ведь была очень больная дочь,которая все закрыла-это очень тяжело Не до кого
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