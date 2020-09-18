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Шоу-бизнес
Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова

Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях 85-летняя вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко пожаловалась, что давние друзья, актриса Наталия Дрожжина и юрист Михаил Цивин, тайно переписали на себя все ее с дочкой имущество, оставленное им именитым актером. Она даже обратилась в полицию. Однако у самого Михаила Цивина есть другая версия.
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Когда Алексей Баталов умер, все имущественные, финансовые и прочие вопросы его семьи, вдовы Гитаны Леонтенко и больной тяжелой формой ДЦП дочери Марии, стали решать ближайшие друзья: Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Гитана настолько доверилась им, что написала на друзей генеральную доверенность.

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Печальная участь обездвиженной дочери Баталова

Отметим, что Мария, хоть и физически ничего не может делать самостоятельно, интеллектуально абсолютно нормальна: у нее высшее образование, она пишет сказки и киносценарии, бывает в театрах и на концертах. Тем не менее, в какой-то момент Дрожжина и Цивин вдруг высказали желание стать ее опекунами. И тут Гитана, по ее словам, вдруг сообразила, что якобы у друзей меркантильные интересы.

А потом вдова выяснила, что на банковских счетах пусто. Причем будто бы пропали не только деньги, но и документы и ордена и прочие ценности. А вся элитная недвижимость якобы принадлежит Дрожжиной и Цивину. Тогда женщина подала заявление в полицию.

Друг семьи, режиссер и художник Юрий Норштейн в шоке от такого поворота событий. Он всегда считал Дрожжину и Цивина приличными людьми. "Я пытаюсь найти логику в этой истории, и ее не нахожу. Ведь у Гитаны украли все, что только можно было украсть. На что они рассчитывали? Что это останется тайной? Что Гитане и Маше Баталовой никто не поможет? Это какая-то запредельная глупость и самонадеянность ", – развел руками Норштейн.

Журналисты связались с Михаилом Цивиным. Тот все отрицает. Он убежден, что вдова и дочь Алексея Баталова просто подпали под влияние посторонних людей. "Это знакомая Гитаны Аркадьевны Марианна Сатурова и ее невестка Воронова Татьяна. Они завладели доверием Баталовых и расстроили наши отношения. Сегодня они по доверенности распоряжаются активами семьи. По моему убеждению, в отношении имущества Марии Баталовой могут быть предприняты противоправные действия. И тогда я, как лицо ложно и злонамеренно дискредитируемое в глазах семьи, не смогу ее защитить…" – объявил Цивин.

Он сообщил, что в ответ на договор пожизненной ренты, который составили вдова Баталова и они с женой, было оформлено завещание. Согласно ему, имущество Наталии Дрожжиной после ее смерти переходит Марии Баталовой. Также Цивин поведал, будто Леонтенко не им одним подписывала генеральные доверенности. "Гитана отнюдь не глупая женщина. Хотя и часто говорит, что не понимала, не знала, заблуждалась…" – отметил юрист.

По его словам, генеральную доверенность, выписанную на Дрожжину и Цивина, вдова Баталова якобы уже отозвала. "Не забывайте: Гитане Аркадьевне все-таки 85 лет, и она каждый день чудит. То она теряет 50 тысяч, то их находит в неожиданном месте дома. Она дает ключи от сейфа всем, кому ни лень, в том числе домработницам", – сообщил Цивин.

Он заявил, что знает, почему вдруг вдова Алексея Баталова изменила к ним с женой отношение. Всему виной внутренний семейный конфликт между Гитаной и Марией. "Они ссорятся. Мы стали свидетелями семейных разборок. Гитана выгнала домработницу, которая устраивала Машу. Та за ней очень хорошо ухаживала. И Маша обвинила маму в том, что за ней всегда ухаживали другие, но не мать. Вначале бабушка, потом нанятые люди…" – объяснил юрист.

Автор: 18 сентября 2020, 13:55 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лариса Цыганова(Амельченко)
Ответить
В этм возрасте сходят с ума. Боюсь, что так и было.
1

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