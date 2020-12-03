Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Четверг
3 декабря
Лента новостей
13:45
Володин анонсировал новый законопроект о защите детей
13:35
России предрекли самый мощный кризис за 20 лет
13:26
Мертвый Джигарханян побил Жванецкого
13:12
Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
13:07
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
13:06
Взбесившая звезд Бородина отказалась извиняться
13:04
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
13:04
В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки
12:42
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии
12:30
Муцениеце увезла детей подальше от побитого Прилучного
12:25
Доктор Комаровский возмутился народными методами борьбы с ковидом
12:10
В России хотят перенести тюрьмы и СИЗО из городов
12:00
Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване
11:45
И снова антирекорд: в России обнаружили свыше 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки
11:44
У Александра Петрова появился молодой конкурент
11:37
Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом
11:36
"Одна, без всех": Королева готовится бежать из России ради жизни среди темнокожих аборигенов
11:07
Названы последствия повторного карантина для Украины: Добьет страну
11:06
Шок: Бледанс поймали с наркотиками
11:02
Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть
10:44
К больным коронавирусом екатеринбуржцам начали приходить священники
10:35
Знаменитая российская актриса умерла после жестокого избиения родными
10:30
В Перми огонь охватил пятиэтажный дом: эвакуировали свыше полсотни жильцов
10:28
Стало известно о неожиданном поступке Пугачевой и Галкина
10:00
Что россияне просят у Деда Мороза в преддверии Нового года
09:59
Удрученной внучке Гурченко диагностировали шизофрению ради квартиры
09:40
Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни
09:23
Домохозяйкам в России предлагают платить зарплату – подробности
08:56
Джигурда накинулся на хрупкую Кудрявцеву: Тебе не стыдно?
08:45
Жасмин пришлось оправдываться после роскошной вечеринки без масок у Киркорова
08:42
НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
08:17
"Тема отца была для меня табу": дочь о непростых отношениях с Лёвкиным
06:04
Эксперт оценил поведение звезд в условиях коронавируса: Не последний пуд соли доедают
04:03
Дарья Мороз показала любимого "грузина" в постели
02:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 декабря 2020 года
23:55
Почему дочь Успенской воюет со звездной матерью
23:30
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
21:55
Раскрыт секрет феноменального успеха Алины Кабаевой
21:45
"Откровенный враг Украины": Россию обвинили в бедах Незалежной
21:16
"В тебе вся моя любовь": предполагаемая жена Воробьева беременна
21:03
В Хабаровском крае тигр вышел к людям
20:40
Из-за пожара в Москве обесточили больше десяти домов
19:53
Кто тебя так?": народ в шоке от фингала под глазом Марии Горбань
19:51
"Неприятная бабенция": Степаненко шокировала преображением после пластики
19:38
Во фруктах из Турции нашли опасного вредителя
19:28
Дача Баталова под угрозой: из особняка хотят сделать дом престарелых
19:25
Под Москвой домработница обчистила клиента на миллион
19:05
В Химках после обрушения моста проводят проверку
19:04
"Мальчишки, вы супер": Хазанова приласкали в окружении мужиков
18:51
Тодоренко бросила сына ради путешествия
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
Шоу-бизнес
Мертвый Джигарханян побил Жванецкого

Мертвый Джигарханян побил Жванецкого

Армен Джигарханян. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экспертная сеть "Давыдов.Индекс" представила рейтинг российских знаменитостей по количеству упоминаний в СМИ в ноябре 2020 года. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов, который занимал первое место в октябре, больше не возглавляет топ-500.
прочитано 229 раз

В этом телевизионном сезоне зрителям представили продолжение шоу "Ледниковый период". Его ведущей стала фигуристка Алина Загитова. Вероятно, поэтому спортсменка стала одной из самых обсуждаемых персон в прошлом месяце. Она заняла 10 место.

ПО ТЕМЕ

Илон Маск побил Билла Гейтса

Пугачева побила Лолиту на конкурсе

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Девятую строчку в рейтинге отдали Филиппу Киркорову, который в последнее время появляется лишь на светских мероприятиях, а восьмую – Роману Виктюку, скончавшемуся 17 ноября.

Валерий Меладзе занял седьмое место, а Ксения Собчак – шестое. Как заметила телеведущая в своем телеграм-канале, она оказалась между тем, который предлагает бойкотировать "голубые огоньки", и человеком, которого "больше всего там ждут". В последнем случае журналистка имела в виду Аллу Пугачеву, занявшую пятое место в топе.

На этот раз Михаил Ефремов, поселившийся в колонии под Белгородом на днях, оказался лишь на четвертой строчке. В тройку ожидаемо вошла Ольга Бузова, которая умеет подогревать к себе интерес.

На втором месте – покойный Михаил Жванецкий. Писателя-сатирика не стало 6 ноября. В рейтинге его побил лишь Армен Джигарханян, умерший три недели назад. Его упоминали в СМИ почти четыре тысячи раз.

Автор: 3 декабря 2020, 13:26 Источник: Довыдов.Индекс ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко
Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко

Шоу-бизнес

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой
Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало
"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"
"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Отдаю часть зарплаты": Ваенга много лет спонсирует "цыганского барона"

Артистка сделала заявление
Видео

Обнародовано секретное видео Лазарева с Кудрявцевой на диване

Артисты снова вместе

Шоу-бизнес

Шок: Бледанс поймали с наркотиками

Женщина предстала перед полицейскими

Шоу-бизнес

Удрученной внучке Гурченко диагностировали шизофрению ради квартиры

Она откажется от фамилии отца

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+