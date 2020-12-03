Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой

Проститься с Ириной Антоновой пришли актер Евгений Миронов, предприниматель Михаил Куснирович, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова... Для каждого из них Ирина Антонова – человек-легенда, человек-эпоха, человек-ориентир.
"Ирина Александровна всегда являлась частью нашей истории, частью нашей культуры – частью нас самих, – заявил Константин Эрнст. – Я родился в год, когда она возглавила музей (1961 – Прим. ред.). Для меня она была всегда в этой ипостаси. Она – гений этого места. Она в значительной степени трансформировала российскую музейную культуру в мировой контекст".
Именно благодаря Антоновой в Москву впервые привезли "Джоконду", полотна Ренуара и Матисса, сокровища Древнего Египта и Трои, открыли Музей личных коллекций и мемориальную квартиру Святослава Рихтера.
"Ее мечтой последних двадцати лет было воссоздание в Москве мегамузея новой западной живописи – полного объединение коллекций Щукина и Мороза, – рассказал Эрнст. – И его появление было бы лучшим памятником Ирине Антоновой".
Напомним, музей нового западного искусства существовал в Москве с 1923 по 1948 годы. Он был филиалом Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. Пушкина) и находился неподалеку на Пречистенке. В нем были представлены полота Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и раннего Пикассо. Во время масштабной кампании против "космополитизма" и "низкопоклонства перед Западом" музей называли "рассадником формалистических взглядов", 6 марта 1948 года Иосиф Сталин лично подписал указ о его ликвидации. Экспонаты музея были распределены между Пушкинским музеем и Эрмитажем. Ирина Антонова всеми способами добивалась возврата картин из Петербурга, но пока дело ограничилось созданием виртуального музея.
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