Михайлов о перенесенной операции на сердце: Ритм сорвало

Слухи об операции на сердце популярного исполнителя в какой-то момент всполошили все СМИ. Однако правду никто так и не выяснил. Волнующую поклонников тему обсудила с певцом журналистка Алена Жигалова.

Артист рассказал, что операцию на сердце перенес более трех лет назад. Он сообщил, что знает сколько людей страдают от того же недуга – пароксизмальной аритмии. В диалоге с врачом Стас Михайлов выяснил, что все состояние – следствие его гастрольной деятельности. "Бессонных ночей, большого количества адреналина, поскольку я – человек возбудимый, такой очень горячий", – поделился исполнитель.

Также певец вспомнил, что после концерта мог вообще не спать из-за переполняющих его эмоций. Он считает, что это свойственно многим его коллегам. "Тем более громкий звук, перелеты, ритм сердца сорвало, пришлось сделать это", – поделился артист.

Стас Михайлов рассказал, что боялся принимать препараты от коронавируса, так как одним из побочных действий лекарств как раз было нарушение ритма. "Бог миловал", – признался он.

Напомним, ранее сообщалось, что операция стала крайне волнительным событием в жизни исполнителя. Известно, что перед вмешательством он подписывал бумаги о том, что все может закончится летальным исходом, и он ознакомлен с рисками. После певец попросил у врачей разрешения взять икону с собой в операционную, они пошли навстречу. К счастью, все закончилось хорошо.

