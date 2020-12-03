"Тема отца была для меня табу": дочь о непростых отношениях с Левкиным

Сегодня отношения популярного певца Владимира Левкина со старшей дочерью Викторией и ее мамой Мариной кажутся идеальными. Они отмечают вместе праздники, выходят в свет, отдыхают. Но так было далеко не всегда. Однако родным людям удалось найти общий язык, забыть все обиды стать самыми близкими.

"Отец развелся с моей мамой, когда мне было три года, – рассказала Виктория в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Поэтому мои детские воспоминания о нем довольно смутные. Пару раз он приходил ко мне в детский сад на праздники, мы виделись в гостях у бабушки. Но в ту пору у большей части моих друзей в саду не было отцов, детей забирали мамы, и это было нормальным. А я никогда лишних вопросов не задавала – жила с мамой и дедушкой, была вполне счастлива".

"Когда мне было лет 10-11, отец серьезно заболел, – продолжает Вика. – У него обнаружили рак лимфатической системы. Мама ездила к нему в больницу, но меня с собой не брала. Позже из СМИ узнала, что его якобы исцелила ведунья Алина. Мне не понравилась эта информация, и тогда всерьез увлеклась "желтой" прессой. Многие новости про папу стала искать, перечитывать. Видимо возраст такой был (смеется)".

Вика, конечно, всегда знала, что ее отец – участник популярной группы "На-На", но никогда этим особенно не гордилась и даже скрывала. "Мне было обидно, когда в школе одноклассники считали, будто "пятерки" мне ставили из-за знаменитого папы, – пояснила Виктория. – Я эти разговоры жестко пресекала. Да вообще тема отца была для меня в те годы табу. Но от этого никуда не деться. Поэтому помню, как неловко было, как после 1-го сентября в начальной школе старшеклассницы брали у меня автографы. Я себя никогда не ощущала звездным ребенком".

Конечно, шила в мешке не утаишь. "На выпускном вечере из младшей школы мы ставили танец на песню "Свечи", – вспоминает Виктория. – Я тогда не знала, что это композиция группы "На-На". А когда выяснила, не могла сдержать слез – так мне было приятно, что это мой папа поет".

Еще в школе Вика начала заниматься в театральной студии, снималась в эпизодах сериалов. И это в конце-концов помогло ей сблизиться с отцом. "Я везде рассылала резюме, и однажды меня пригласили на кастинг молодежного сериала "Интерны", – улыбается Вика. – Там меня встретила девушка Маруся, а когда кастинг закончился, отвела меня в сторонку и сказала: "Вика, я встречаюсь с твоим папой". Она предложила мне попить кофе, пообщаться, а я не понимала, как на это реагировать, Да и с мамой надо было посоветоваться – я не знала, как она это воспримет".

Мама Вики оказалась не против общения дочери с новой любовью отца. Более того, теперь Викина мама часто остается с Никой, дочерь Владимира от Маруси, когда звездные родители уезжают на гастроли. "Маруся на 11 лет меня старше и стала мне хорошей подругой, – радуется девушка. – Сдружились они с моей мамой, хотя та не до конца верила, что Маруся будет с папой долго. Они и похожи внешне, и ко многим вещам относятся одинаково. Сегодня они отлично ладят, встречаются, общаются, переписываются. А я же стала лучше узнавать своего папу. Была на его свадьбе, а он с женой – на моем выпускном".

Выстроить мосты между Викторией и Владимиром Левкиными помогли откровенные письма и длинные сообщения, которые девушка писала в последнее время. Она задавала в них самые неудобные и самые болезненные для нее вопросы, а отец на все терпеливо отвечал... Помогли Вике и консультации психолога. "Он объяснил мне, как отсутствие папы в детстве, когда он был очень нужен, сказалось на моем сегодняшнем отношении с мужчинами, и я многие моменты пересмотрела относительно роли отца в жизни девочки", – пояснила Виктория.