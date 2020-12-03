Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Четверг
3 декабря
Лента новостей
09:40
Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни
09:23
Домохозяйкам в России предлагают платить зарплату – подробности
08:56
Джигурда накинулся на хрупкую Кудрявцеву: Тебе не стыдно?
08:45
Жасмин пришлось оправдываться после роскошной вечеринки без масок у Киркорова
08:42
НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
08:17
"Тема отца была для меня табу": дочь о непростых отношениях с Левкиным
06:04
Эксперт оценил поведение звезд в условиях коронавируса: Не последний пуд соли доедают
04:03
Дарья Мороз показала любимого "грузина" в постели
02:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 декабря 2020 года
23:55
Почему дочь Успенской воюет со звездной матерью
23:30
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
21:55
Раскрыт секрет феноменального успеха Алины Кабаевой
21:45
"Откровенный враг Украины": Россию обвинили в бедах Незалежной
21:16
"В тебе вся моя любовь": предполагаемая жена Воробьева беременна
21:03
В Хабаровском крае тигр вышел к людям
20:40
Из-за пожара в Москве обесточили больше десяти домов
19:53
Кто тебя так?": народ в шоке от фингала под глазом Марии Горбань
19:51
"Неприятная бабенция": Степаненко шокировала преображением после пластики
19:38
Во фруктах из Турции нашли опасного вредителя
19:28
Дача Баталова под угрозой: из особняка хотят сделать дом престарелых
19:25
Под Москвой домработница обчистила клиента на миллион
19:05
В Химках после обрушения моста проводят проверку
19:04
"Мальчишки, вы супер": Хазанова приласкали в окружении мужиков
18:51
Тодоренко бросила сына ради путешествия
18:48
Путин назвал замену Чубайсу
18:37
Бабкина отказалась помогать больным ковидом
18:28
"Я хохотнула": Блистательная Меньшова оправдала злостных хейтеров
18:24
"Воплощение женской красоты": умерла звезда "Весны на Заречной улице"
18:19
Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
18:07
Молодая жена Эрнста: Пора безудержного веселья и шумных вечеринок для меня минула
18:00
Волочкова предстала в объятиях загадочного красавца
17:55
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
17:36
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
17:34
Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса
17:28
"Почему без маски?": Бледанс возмутила россиян своим поведением в театре
17:17
"Это слишком сурово": ломанувшихся на перевал Дятлова туристов предупредили о смертельной опасности
17:15
Врач назвал опасный для жизни ПП-продукт
17:14
Бузова с Загитовой взялись за руки и взорвали сеть
17:03
Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы
17:03
Народ в шоке от наплевавшей на традиции Елизаветы II
17:02
Россияне могут остаться без новогодних игрушек
16:35
"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике
16:34
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
16:33
Почему Мария Куликова много лет прячет любимого
16:28
Смерть в прямом эфире: беременная девушка умерла на стриме блогера
16:10
Обезображенный побоями Павел Прилучный ушел из больницы
16:05
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко
15:57
Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады
15:46
В кого превратился единственный наследник Эвелины Хромченко
15:27
Партнер Кудрявцевой подал на развод
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
Вероятно, убили тяжелой гантелей: вскрылись страшные обстоятельства смерти Легкоступовой
"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Неожиданное фото Кабаевой после слухов о родах всполошило народ
Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой
Шоу-бизнес

"Тема отца была для меня табу": дочь о непростых отношениях с Левкиным

Фото: Личный архив.
Сегодня отношения популярного певца Владимира Левкина со старшей дочерью Викторией и ее мамой Мариной кажутся идеальными. Они отмечают вместе праздники, выходят в свет, отдыхают. Но так было далеко не всегда. Однако родным людям удалось найти общий язык, забыть все обиды стать самыми близкими.
прочитано 1574 раза

"Отец развелся с моей мамой, когда мне было три года, – рассказала Виктория в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Поэтому мои детские воспоминания о нем довольно смутные. Пару раз он приходил ко мне в детский сад на праздники, мы виделись в гостях у бабушки. Но в ту пору у большей части моих друзей в саду не было отцов, детей забирали мамы, и это было нормальным. А я никогда лишних вопросов не задавала – жила с мамой и дедушкой, была вполне счастлива".

ПО ТЕМЕ

"Рак мозга": скорая увезла бьющуюся в эпилептическом припадке дочь Лёвкина

"Это моя боль": Левкин десять лет не общался с родной дочерью

"Когда мне было лет 10-11, отец серьезно заболел, – продолжает Вика. – У него обнаружили рак лимфатической системы. Мама ездила к нему в больницу, но меня с собой не брала. Позже из СМИ узнала, что его якобы исцелила ведунья Алина. Мне не понравилась эта информация, и тогда всерьез увлеклась "желтой" прессой. Многие новости про папу стала искать, перечитывать. Видимо возраст такой был (смеется)".

Фото: Личный архив.

Вика, конечно, всегда знала, что ее отец – участник популярной группы "На-На", но никогда этим особенно не гордилась и даже скрывала. "Мне было обидно, когда в школе одноклассники считали, будто "пятерки" мне ставили из-за знаменитого папы, – пояснила Виктория. – Я эти разговоры жестко пресекала. Да вообще тема отца была для меня в те годы табу. Но от этого никуда не деться. Поэтому помню, как неловко было, как после 1-го сентября в начальной школе старшеклассницы брали у меня автографы. Я себя никогда не ощущала звездным ребенком".

Фото: Личный архив.

Конечно, шила в мешке не утаишь. "На выпускном вечере из младшей школы мы ставили танец на песню "Свечи", – вспоминает Виктория. – Я тогда не знала, что это композиция группы "На-На". А когда выяснила, не могла сдержать слез – так мне было приятно, что это мой папа поет".

Фото: Личный архив.

Еще в школе Вика начала заниматься в театральной студии, снималась в эпизодах сериалов. И это в конце-концов помогло ей сблизиться с отцом. "Я везде рассылала резюме, и однажды меня пригласили на кастинг молодежного сериала "Интерны", – улыбается Вика. – Там меня встретила девушка Маруся, а когда кастинг закончился, отвела меня в сторонку и сказала: "Вика, я встречаюсь с твоим папой". Она предложила мне попить кофе, пообщаться, а я не понимала, как на это реагировать, Да и с мамой надо было посоветоваться – я не знала, как она это воспримет".

Фото: Личный архив.

Мама Вики оказалась не против общения дочери с новой любовью отца. Более того, теперь Викина мама часто остается с Никой, дочерь Владимира от Маруси, когда звездные родители уезжают на гастроли. "Маруся на 11 лет меня старше и стала мне хорошей подругой, – радуется девушка. – Сдружились они с моей мамой, хотя та не до конца верила, что Маруся будет с папой долго. Они и похожи внешне, и ко многим вещам относятся одинаково. Сегодня они отлично ладят, встречаются, общаются, переписываются. А я же стала лучше узнавать своего папу. Была на его свадьбе, а он с женой – на моем выпускном".

Выстроить мосты между Викторией и Владимиром Левкиными помогли откровенные письма и длинные сообщения, которые девушка писала в последнее время. Она задавала в них самые неудобные и самые болезненные для нее вопросы, а отец на все терпеливо отвечал... Помогли Вике и консультации психолога. "Он объяснил мне, как отсутствие папы в детстве, когда он был очень нужен, сказалось на моем сегодняшнем отношении с мужчинами, и я многие моменты пересмотрела относительно роли отца в жизни девочки", – пояснила Виктория.

Автор: 3 декабря 2020, 08:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко
Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко

Шоу-бизнес

"Тема отца была для меня табу": дочь о непростых отношениях с Левкиным
Почему дочь Успенской воюет со звездной матерью
Раскрыт секрет феноменального успеха Алины Кабаевой
"В тебе вся моя любовь": предполагаемая жена Воробьева беременна

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Жасмин пришлось оправдываться после роскошной вечеринки без масок у Киркорова

Певица рассказала о мерах безопасности

Шоу-бизнес

Джигурда накинулся на хрупкую Кудрявцеву: Тебе не стыдно?

Артист хочет свою передачу на "Первом"
Шоу-бизнес

"Тема отца была для меня табу": дочь о непростых отношениях с Левкиным

Знаменитый отец 10 лет не общался с наследницей
Шоу-бизнес

Потратил время впустую: Корчевников кусает локти из-за досадной ошибки

Телеведущий проявил откровенность

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+