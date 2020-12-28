"Можно покурить?": оклемавшаяся 86-летняя Фрейндлих с пораженными легкими шокировала врачей

Журналисты выяснили, что в питерской больнице актриса прошла обследование с помощью компьютерной томографии. Аппарат показал 36% поражения легких, но позднее ее состояние ухудшилось и процент поражения легких увеличился. Но не достиг, к счастью, 80 процентов, как говорили ранее.
Но как теперь сообщают врачи, Алиса Бруновна остается в сознании, она не подключена к аппарату ИВЛ, как это часто бывает при ковиде, и даже может говорить. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое, но соответствует возрасту. Актриса лежит в отдельной комфортной палате и даже спрашивает, можно ли покурить. Эта просьба звезды шокировала врачей.
"Курить я начала лет в 35, после смерти мамы. И вот уже 35 лет выкуриваю в день по пачке сигарет, – признавалась Алиса Бруновна. – А бросить не хватает силы воли!" По словам Фрейндлих, курение спровоцировало проблемы с кишечником и в 2011 году она перенесла операцию,
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