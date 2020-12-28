"Можно покурить?": оклемавшаяся 86-летняя Фрейндлих с пораженными легкими шокировала врачей

Информация о госпитализации народной артистки СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга Алисы Фрейндлих в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова шокировала поклонников. И поэтому новость о том, что любимая актриса не находится при смерти, стала долгожданной.



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