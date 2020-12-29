Звезду "Дома-2" Суханову затравили за недоразвитую дочь

В личном блоге девушка поделилась наболевшим. Как оказалось, ее затравили за якобы недоразвитую дочь. Некоторые подписчицы заявили, что Эвелина, которой недавно исполнилось полгода, должна уже сидеть, а девочка все еще этого не делает.
Элла Суханова разразилась грозным постом в "Инстаграм". "Дорогие всезнающие мамаши, хватит уже сравнивать детей между собой, сидите дома и любуйтесь своим ИДЕАЛЬНЫМ малышом. Мой ребенок никому ничего не должен! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала экс-участница шоу "Дом-2".
Также блогер отметила, что, по мнению педиатров, ребенок начинает садиться в возрасте от пяти до девяти месяцев. При этом с малышом все в норме, если он сначала учится ползать и ходить, а уже потом сидеть.
Элла Суханова добавила, что ребенка не стоит сажать раньше, чем он сам этого не захочет, так как в раннем возрасте формируется позвоночник. "Неокрепшие мышцы не готовы удерживать позвоночный столб в правильном положении", – говорит звезда "Дома-2".
Напомним, беременность Эллы Сухановой протекала нелегко. Девушку до 25 недели мучил страшный токсикоз, справиться с которым не могли даже самые сильные препараты.
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