"Были серьезные операции": обнародованы страшные подробности состояния Шишковой

Алена Шишкова является примером для многих поклонниц. Красота, чувство стиля, популярность – все это было и есть у девушки. Однако, как оказалось, звезда испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

Модель часто критикуют за злоупотребление услугами косметологов и пластических хирургов. Злые языки утверждают, что она выглядит слишком искусственно и демонстрируют миру фотографии, сделанные якобы до и после всех процедур.

Алена Шишкова никогда не комментировала подобные нападки и не участвовала в скандалах. Ее близкая подруга Маша Троцко в последнем интервью решила ответить всем интересующимся. Она подтвердила, что у Алены есть некоторые проблемы с зубами, поэтому модель решила их удлинить.

"В отношении зубов на самом деле есть медицинские показания. У Алены сложный путь, который она не выносит на всеобщее обозрение. У нее были операции серьезные, штифт ставили. Это личные вещи. Я вижу, что она достойно проходит все это и не жалуется", – рассказала подруга модели.

Маша отметила, что Шишкова не будет комментировать подобные моменты, потому что она очень закрытый человек. "Если бы она о себе больше рассказывала, то у людей бы складывалось другое впечатление – более положительное, потому что она честная и добра. Она не хайпует, не стремится к популярности", – высказалась Троцко.

Напомним, ранее Алена призналась своим подписчикам в социальной сети, что ее проблемы с мимикой связаны с капами, которые модель носит, чтобы исправить прикус. Тогда поклонники поддержали звезду.

