Никаких заморочек: почему Алена Шишкова никуда не берет дочь от Тимати

Недавно модель и бывшая супруга рэпера Тимати Алена Шишкова побывала на отдыхе в Подмосковье. Девушка не взяла с собой единственную дочку.



Алена Шишкова недавно наслаждалась единением с природой и отдыхом. В своем "Инстаграм" модель рассказала, как важно иногда побыть подальше от города, не имея при этом "никаких статусных заморочек". Что именно она подразумевала под этим, не совсем понятно. Впрочем, отдохнуть она решила очевидно не только от статусных дел, но и от детей, ведь единственную дочь Алису от рэпера Тимати она не взяла с собой.

Подписчики заметили, что Алена никогда не берет с собой в путешествия шестилетнюю Алису. Шишкова отметила, что у нее мало времени, а у Алисы много занятий. "В будни Алисы плотный график, а по выходным она с бабушкой и папой", – сообщила она в разделе "Сторис" своего аккаунта.

Напомним, Алена Шишкова родила дочь в 2014 году от Тимати. После этого грандиозного события пара рассталась. В 2015 году Тимати закрутил роман с Анастасией Решетовой. В 2020-м она родила сына Ратмира. После чего история повторилась, и пара распалась.