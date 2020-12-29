"Был вынужден уехать": Виторгану запретили общаться с ребенком

По словам Эммануила Виторгана, он часто изменял своей второй супруге актрисе Алле Балтер, которая скончалась от рака в 2000 году. Актер знал, что жена в курсе его похождений и терпит все это. Возможно стресс и стал причиной ее коварной болезни.
От первой жены Тамары Румянцевой Эммануил Виторган ушел к Алле Балтер. Их роман был стремительным, они вместе играли на сцене Театра Ленинского комсомола.
Сейчас 81-летний Эммануил Виторган счастлив с женой Ириной Млодик. Как выяснилось, у актера помимо недавно роившихся дочерей Этель и Клары есть еще старшая дочь от первого брака. Эммануил Виторган рассказал, почему долгие годы избегал общения с Ксенией. Несколько десятков лет отец и дочь не общались. Все потому, что ему запретили с не видеться, когда она была еще маленькой.
Дело в том, что первая жена, узнав об изменах Виторгана, заявила, что дочь страдает из-за нерадивого папаши. Как он ни просил погулять с ребенком, ему это было запрещено.
"Я был вынужден уехать из Ленинграда. Аллочка все поняла", – сказал актер.
Эммануил Виторган увиделся с Ксенией, когда та была уже взрослой и сама стала матерью. Актер был несказанно рад встрече.
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