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"Был вынужден уехать": Виторгану запретили общаться с ребенком

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер Эммануил Виторган стал новым гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1" и откровенно рассказал о жизненных перипетиях. Он признался в изменах и рассказал о старшей дочери, о которой почти никто не знал.
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По словам Эммануила Виторгана, он часто изменял своей второй супруге актрисе Алле Балтер, которая скончалась от рака в 2000 году. Актер знал, что жена в курсе его похождений и терпит все это. Возможно стресс и стал причиной ее коварной болезни.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

От первой жены Тамары Румянцевой Эммануил Виторган ушел к Алле Балтер. Их роман был стремительным, они вместе играли на сцене Театра Ленинского комсомола.

Сейчас 81-летний Эммануил Виторган счастлив с женой Ириной Млодик. Как выяснилось, у актера помимо недавно роившихся дочерей Этель и Клары есть еще старшая дочь от первого брака. Эммануил Виторган рассказал, почему долгие годы избегал общения с Ксенией. Несколько десятков лет отец и дочь не общались. Все потому, что ему запретили с не видеться, когда она была еще маленькой.

Дело в том, что первая жена, узнав об изменах Виторгана, заявила, что дочь страдает из-за нерадивого папаши. Как он ни просил погулять с ребенком, ему это было запрещено.

"Я был вынужден уехать из Ленинграда. Аллочка все поняла", – сказал актер.

Эммануил Виторган увиделся с Ксенией, когда та была уже взрослой и сама стала матерью. Актер был несказанно рад встрече.

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Автор: 29 декабря 2020, 15:21 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Что-то очень много Виторган навспоминал сегодня, видно с деньгами совсем плохо ,детишкам на молочишко не хватает
Гость
Ответить
Кобель старый распутный.
1

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