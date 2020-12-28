Лежит за ширмой в общей палате: люди молятся за попавшую в реанимацию Фрейндлих

Утром в понедельник 28 декабря стало известно, что Алиса Фрейндлих, у которой неделю назад диагностировали коронавирус, попала в больницу. Звезда находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что артистка находится в отдельной палате, однако, как выяснилось, это не так. Актриса, которую доставили в больницу имени Соколова в Петербурге, лежит вместе с остальными пациентами в общей палате реанимации. Всего в комнате 14 человек, они отделены друг от друга лишь ширмами.

По словам врачей, Алиса Фрейндлих пока обходится без помощи ИВЛ. Артистке подают увлажненный кислород через аппарат "Призма", а также разжижают кровь, чтобы не развился тромбоз.

По данным издания Life.ru, в понедельник был собран консилиум врачей, на котором установили, что у актрисы большое поражение легких – около 80%, как и сообщалось ранее. Медики жалеют, что Алиса Фрейндлих не попала в больницу сразу же, как у нее выявили ковид. Если бы артистку доставили в медучреждение еще 18 декабря, болезнь можно было бы остановить на ранней стадии.

Несмотря на свое состояние, Алиса Фрейндлих не теряет оптимизма. По слухам, как только актрисе стало лучше, она тут же спросила у врачей, можно ли покурить. Поклонники переживают за судьбу звезды и молятся за ее здоровье. "Живи, всеми любимая!", "Господи, спаси ее ради всего святого, не дай ей умереть сейчас от этой поганой заразы", – пишут интернет-пользователи.