"Обширное поражение легких": Фрейндлих попала в реанимацию

По предварительным данным, актриса с 25 декабря находится в реанимации больницы имени Соколова. У Алисы Фрейндлих обширное поражение легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ. "Динамика отрицательная", – говорится в официальном сообщении.
Ближайший спектакль с участием актрисы отменен. В Большом драматическом театре опровергли информацию об ухудшении ее состояния. По словам представителей, Фрейндлих идет на поправку. Другие подробности не уточняются, передает телеканал "360".
В июне этого года 86-летняя артистка пожаловалась на плохое самочувствие: у нее начались проблемы с сердцем. "Это все возраст. Я думаю, ничего страшного", – успокоила знаменитость журналистов.
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