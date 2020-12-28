Знал и молчал: Басилашвили давно был в курсе тяжелого состояния Фрейндлих

Как только стало известно о госпитализации звезды, журналисты попытались дозвониться до ее коллег. Как оказалось, Олег Басилашвили знал о болезни подруги уже давно, но нарочно молчал. "Давно знал, но она попросила не говорить никому", – поделился актер. Он отказался рассказывать о здоровье Алисы Фрейндлих.
Судя по информации в прессе, состояние звезды советского кино довольно тяжелое. Поражение легких достигло порядка 50%. Врачи сообщают, что артистка чувствует себя неважно, однако надежда на выздоровление есть. Актриса находится в сознании и пока обходится без аппарата ИВЛ.
Звезда лежит в отдельной комфортной палате, для нее созданы все условия. Несмотря на свое состояние, Алиса Фрейндлих не теряет оптимизма. По слухам, как только ей стало чуть легче, она тут же спросила у врачей, можно ли покурить. Естественно, медики категорически запретили ей это делать.
Стоит напомнить, что актриса начала курить, когда ей было 35 лет. Тогда у звезды умерла мать, и сигареты помогали хотя бы отчасти снять стресс. "Бросить не хватает силы воли!" – говорит Алиса Фрейндлих.
Популярные темы форума
Украина
Ната - некрофилка
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Друзья России
Деньги-ЗЛО!
Клуб Высокая Миля
Селибат
Изгой
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?