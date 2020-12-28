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Укупник поздравил

Укупник поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Аркадий Укупник. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аркадий Укупник обратился к поклонникам и читателям "Дни.ру" в связи с приближающимся Новым годом. Артист позитивно смотрит в будущее.
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На премии "Звезда театра" российский певец Аркадий Укупник встретился с корреспондентом "Дни.ру" и, пользуясь случаем, поздравил всех с наступающим 2021-м годом.

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Аркадий Укупник

Аркадий Укупник композитор, певец

Артист пообещал, что в следующем году пандемия коронавируса обязательно закончится и жизнь всего человечества наладится.

"Привет, "Дни.ру"! Я поздравляю всех, кто имеет отношение к этому прекрасному порталу. Счастья, здоровья, музыки. Коронавирус пройдет, все будет хорошо в следующем году", – сказал Аркадий Укупник.

Подписчики поддержали любимого артиста и согласились с его точкой зрения. По словам поклонников композитора Аркадия Укупника, человечество очень устало от выматывающей эпидемии коронавируса и хочет, чтобы эта беда поскорее закончилась. Артист уверен, что так и будет. Однако кое-кто не поверил в позитив артиста. "Конечно, пройдет!!!! Куда он денется!!!! Так, только часть населения земного немного выкосит, и все"; "Он уверял, что и паспорт свой съест", – написали фолловеры.


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Автор: 28 декабря 2020, 22:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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