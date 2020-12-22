Чехова без волос бросилась в скитания по пустыне: Харизма ушла

Анфиса Чехова вместе со своим спутником Эдуардом Демченко отправились отдыхать в ОАЭ. На верблюдах они приехали в пустыню, где их ждал романтический ужин при свечах.
Видео с шикарной экскурсии Анфиса Чехова опубликовала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм". На кадрах знаменитость, облаченная в арабскую абайю, стоит рядом со своим возлюбленным.
К слову, сама Анфиса Чехова утверждает, что дерматолог-косметолог Эдуард Демченко для нее просто друг, а никакой не любовник, пишет ФАН. Так это или нет, подписчики телеведущей считают их красивой парой. Однако некоторые заявили, что рядом с ним ведущая изменилась, причем не в лучшею сторону.
"Волос нет, харизма ушла"; "Я думаю, что он не только ваш друг. Он ваш берегун. Лечит душу и сердце!"; "Очень красивая пара", – написали поклонники.
Напомним, в середине ноября Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах в компании подруги, стилиста Марии Беловой. В своем микроблоге телеведущая поделилась откровенными кадрами, на которых предстала в нежно голубом купальнике на белоснежном песке.
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