Чехова без волос бросилась в скитания по пустыне: Харизма ушла

Российская телеведущая Анфиса Чехова отпраздновала 43-летие необычным способом. Она отправилась в экстремальное путешествие, о котором рассказала поклонникам.

Анфиса Чехова вместе со своим спутником Эдуардом Демченко отправились отдыхать в ОАЭ. На верблюдах они приехали в пустыню, где их ждал романтический ужин при свечах.

Видео с шикарной экскурсии Анфиса Чехова опубликовала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм". На кадрах знаменитость, облаченная в арабскую абайю, стоит рядом со своим возлюбленным.

К слову, сама Анфиса Чехова утверждает, что дерматолог-косметолог Эдуард Демченко для нее просто друг, а никакой не любовник, пишет ФАН. Так это или нет, подписчики телеведущей считают их красивой парой. Однако некоторые заявили, что рядом с ним ведущая изменилась, причем не в лучшею сторону.

"Волос нет, харизма ушла"; "Я думаю, что он не только ваш друг. Он ваш берегун. Лечит душу и сердце!"; "Очень красивая пара", – написали поклонники.

Напомним, в середине ноября Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах в компании подруги, стилиста Марии Беловой. В своем микроблоге телеведущая поделилась откровенными кадрами, на которых предстала в нежно голубом купальнике на белоснежном песке.