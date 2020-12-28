Сбежавшие в США Маркл и принц Гарри решили вернуться под крылышко Елизаветы II

Живущие в настоящее время в Калифорнии герцоги Сассекские хотят вернуться в Великобританию в наступающем году.Об этом сообщил эксперт по королевской семье Эндрю Мортон.
Меган Маркл и принц Гарри пришли к выводу, что им придется какое-то время побыть рядом с монаршей семьей, поскольку в 2021 году ожидается несколько событий, которые они не могут пропустить. Во-первых, в апреле исполняется 95 лет британской королеве Елизавете II. А в июне будут праздновать сотый день рождения принца Филиппа. Кроме того, в июле состоится открытие памятника матери Гарри, принцессы Дианы в честь ее 60-летия.
Однако, как сообщил Мортон, принц хочет прилететь в Великобританию еще раньше, если позволит ситуация с коронавирусом. Ведь в конце марта 2021 года истекает срок соглашения, достигнутого между Гарри с Меган Маркл и королевой. Согласно договоренности, принцу и герцогине, принявшим решение покинуть королевскую семью, выделили год на то, чтобы приспособиться к новой ситуации.
На протяжении этого времени пара все еще считается членами семьи Елизаветы II, хотя и не выполняют соответствующих обязанностей. Так что в следующем году королеве предстоит решить дальнейшую судьбу внука и его супруги.
Принятию такого решения будут предшествовать новые переговоры, которые Гарри хотелось бы провести в "очной" форме, а не при помощи видеоконференций. Однако пока ситуация с пандемией как в США, так и в Британии выглядит не слишком оптимистично.
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