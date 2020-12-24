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Почему скрывают сына? Меган Маркл и принц Гарри разочаровали народ

Почему скрывают сына? Меган Маркл и принц Гарри разочаровали народ

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали свою рождественскую открытку. Фотография герцогов Сассекских появилась на сайте благотворительной организации, которую они патронируют.

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На снимке супруги запечатлены во дворе своего особняка в Калифорнии. Пара играет с сыном Арчи в детском домике. Рядом с герцогами лежат бигль Пула и лабрадор Гай. Меган Маркл заверила, что елка, которая изображена на фотографии, после рождественских праздников будет посажена в грунт, так что защитники природы могут не переживать.

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Супруги сообщили, что фотографию, появившуюся на сайте благотворительной организации, сделала мать герцогини Сассекской. Стоит отметить, что снимок отличается от классической новогодней открытки, которую уже успели опубликовать другие члены королевской семьи. Кадр дополнительно обработали в фотошопе, слегка размыв изображение.

Фанаты Меган Маркл и принца Гарри давно ждали традиционного поздравления от супругов. Поклонники хотели рассмотреть маленького принца Арчи, которому сейчас полтора года. Однако из-за того, что фотография сильно отфотошоплена, сделать это невозможно. Единственное, что можно сказать наверняка, у наследника рыжие волосы, как и у отца. Фанаты расстроены и не понимают, почему герцоги прячут сына от посторонних глаз.

Напомним, в этом году Елизавета II отменила традиционный рождественский ужин в кругу семьи. Из-за пандемии коронавируса королева не хочет рисковать здоровьем родных.

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Автор: 24 декабря 2020, 13:29 Источник: The May Hew ✓ Надежный источник
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Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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