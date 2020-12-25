"Переживаем за деньги": Обвиняемые в мошенничестве Цивин и Дрожжина срочно распродают имущество

В скандале, связанном с наследством великого Алексея Баталова каждый день появляются новые детали. Ход следствия закрыт, однако война сторон в СМИ, кажется, только начинается.



Вдова Баталова обвиняет Михаила Цивина и Наталью Дрожжину в мошенничестве. Супруги же утверждают, что не имели бы никакого отношения к происходящему, если бы Гитана Аркадьевна не втянула их в аферу. По словам Цивина, вдова актера боялась, что имущество достанется его дочери от первого брака, а потому переписала все на других людей. Теперь она понимает, что Михаил знает эту страшную тайну, и мстит ему.

"Она ее ненавидит. После его смерти она дала Наде миллион рублей от пенсии Алексея Владимировича и сказала, что больше у нее ничего нет. А у нее, в общей сложности, порядка полумиллиона долларов", – рассказал Михаил Цивин.

Адвокат Баталовых Юлия Антонова была шокирована новостью. Защитница уверена: Цивин знает, что у вдовы Баталова и его дочери Надежды прекрасные отношения. Она рассказала, что, несмотря на завещание, Гитана Аркадьевна посчитала честным поделиться деньгами с Надеждой. "Это была добрая воля. Цивин просто взял и извратил этот факт!" – уверена Юлия.

Адвокат рассказала, что за недвижимость они с клиентами не переживают, их волнуют деньги. "Наталья Дрожжина сейчас начинает отчуждать свое имущество: выставила, например, на продажу свой "Мерседес". Свои денежные счета, я думаю, они уже давно обнулили", – рассказала Антонова. Никто не понимает, хватит ли у пары денег и имущества, чтобы расплатиться с семьей Баталовых.

"Они сняли 107 тысяч долларов, потом обнулили еще один счет в евро, чтобы набрать 13,5 миллионов рублей на покупку двух комнат в коммунальной квартире. Комнаты приобретала Дрожжина по доверенности, как версия – для Марии.", – поделилась защитница.

