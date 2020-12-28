"Фото – бомба!": Заворотнюк впервые засняли в ванне

Долгое время родственники актрисы скрывали страшную правду о ее состоянии. И только в мае уходящего года о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, президенту России во время совещания по развитию генетических технологий доложил директор "Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта" Александр Макаров.
С тех пор в разы выросло число подписчиков страницы в "Инстаграме" у старшей дочери актрисы – Анны Заворотнюк. Просто люди очень хотят узнать хоть что-то о любимой звезде. Но никто, правда, при этом не знает точно, чем занимается ее наследница. Известно лишь, что Анна окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но чем сегодня зарабатывает на жизнь – бог ведает.
Каждый день она позирует в роскошных интерьерах, упиваясь собственной красотой. Заодно и рекламирует разные товары народного потребления. Надо думать, что не бесплатно! В нее в разделе "контакты" есть даже адрес для предложений по сотрудничеству.
Анна Заворотнюк строит из себя большую звезду. И обожает гламурные фотосессии. Во время очередной съемки она впервые позировала в футуристичной ванне. "Фотографирую белые пушистые облака", – пояснила шикарная дочь больной раком Анастасии Заворотнюк.
"Фото – бомба!", "Красавица!", "Анюта, шикарная Богиня", – восторгаются люди. Но, увы, ничего нового про мать красавицы они снова не узнали...
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