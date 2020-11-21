"Скоро будет свадьба": Дочь Заворотнюк принимает поздравления

Анна Заворотнюк – утонченная и загадочная незамужняя девушка, которой фанаты известной актрисы предсказывают счастливое будущее. Наследница Анастасии Заворотнюк ведет инстаграм-канал, в котором рассказывает о себе и общается с подписчиками. Недавно она разместила там снимок в роскошном белом платье, напоминающем свадебное, а сегодня попросила пользователей Сети пообщаться с ней на тему брака.
Девушка спросила, кто из ее подписчиков состоит в семейных узах и сколько времени длятся их отношения. Россияне начали делиться с Анной своими историями и решили, что наследница артистки готовится стать женой. Хотя дочь актрисы не подтверждала догадки подписчиков, они все равно решили поздравить ее с грядущей свадьбой. "Я думаю, что скоро будет свадьба...Хочется, чтобы это был достойный тебя мужчина, и чтобы один раз и навсегда!", "Наряд похож на свадебный! Красивая невеста", "Будьте счастливы, Анна)))", – написали пользователи Сети.
Поскольку дочь Анастасии Заворотнюк модель, ее кадры в облачении невесты могут носить исключительно рабочий характер. В любом случае россияне желают девушке только хорошего и восхищаются ее красотой. Подробности личной жизни наследница Анастасии Заворотнюк в инстаграм-канале пока не раскрывала.
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