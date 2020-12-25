Нарушили 30-летнюю традицию: Миддлтон и ее супруг не вышли к народу

Кейт Миддлтон и ее супруг впервые нарушили рождественскую королевскую традицию, которая соблюдается уже более 30 лет. Сегодня вся страна празднует Рождество, но не случилось одного из главных событий для подданных: герцогиня и ее супруг так и не пришли на утреннюю службу в Сэндрингеме.

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