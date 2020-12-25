Нарушили 30-летнюю традицию: Миддлтон и ее супруг не вышли к народу

Этот год явился первым за столько лет, когда в этот день британцы не увидели наследника престола. Отметим, что не увидели они также и других членов королевской семьи. Дело в том, что королева Елизавета и ее сыновья не смогли приехать из-за пандемии, о чем все знали заранее. Однако Уильям и Кейт покинули Лондон до введения дополнительных запретов и уехали в свою загородную резиденцию, расположенную всего в двух милях от церкви.
Британцы были сильно разочарованы: они хотели посмотреть на Уильяма и Кейт. Однако винить пару никто не стал, так как традиция была нарушена не по вине влюбленных. Решение было принято, чтобы избежать толпы людей в помещении. Организаторы посчитали, что массовые скопления сейчас ни к чему.
В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон в основном живут за городом. Все приемы и церемонии отменены, нет необходимости в их присутствии в замке. Герцог и герцогиня стараются посвящать все время себя и детям.
Пандемия нарушила все планы. Королева Елизавета впервые за долгое время не смогла собрать всю
семью в своем особняке. Все члены королевской семьи отмечают Рождество отдельно
друг от друга. Компанию Елизавете сегодня составляет только принц Филипп.
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