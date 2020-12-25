"Бабка совсем обнищала": Штурм распродает гардероб за бесценок

Этот год стал трудным даже для самых востребованных звезд шоу-бизнеса. Поэтому очевидно, что певица Наталья Штурм, пик популярности которой пришелся на 90-е годы, тоже испытывает финансовые трудности. Знаменитость придумала, как пополнить свой кошелек перед новогодними праздниками.
Штурм опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько фотографий платьев и сообщила поклонникам, что выставила эти наряды на продажу. "Все блестит, создает новогоднее настроение, недорого", – попыталась привлечь покупателей Наталья.
Стоимость нарядов, действительно, невысокая. Одно из трех платьев певица готова отдать всего за полторы тысячи рублей. Но некоторые интернет-пользователи посчитали, что за даже за такую сумму никто не купит старые наряды Штурм. "Отдай кому-нибудь. Хоть в детский дом. Сделаешь доброе дело", – высказался один из подписчиков.
В комментариях появились и те, кто посмеялся над певицей. "Бабка совсем обнищала, раз распродает старые шмотки", – съязвил фолловер. Наталья молчать не стала. Она решила пристыдить подписчика: "Вы сейчас оскорбили миллионы людей, продающих на "Авито" свои вещи".
Напомним, ранее Наталья Штурм накинулась с кулаками на вдовца Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова, в студии ток-шоу "Пусть говорят". По мнению певицы, мужчина пиарится на смерти супруги.
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