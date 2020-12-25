"Бабка совсем обнищала": Штурм распродает гардероб за бесценок

За неделю до Нового года Наталья Штурм решила заработать. Певица выставила на продажу свои праздничные наряды. Причем за эту одежду она просит немного.

Этот год стал трудным даже для самых востребованных звезд шоу-бизнеса. Поэтому очевидно, что певица Наталья Штурм, пик популярности которой пришелся на 90-е годы, тоже испытывает финансовые трудности. Знаменитость придумала, как пополнить свой кошелек перед новогодними праздниками.

Штурм опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько фотографий платьев и сообщила поклонникам, что выставила эти наряды на продажу. "Все блестит, создает новогоднее настроение, недорого", – попыталась привлечь покупателей Наталья.

Стоимость нарядов, действительно, невысокая. Одно из трех платьев певица готова отдать всего за полторы тысячи рублей. Но некоторые интернет-пользователи посчитали, что за даже за такую сумму никто не купит старые наряды Штурм. "Отдай кому-нибудь. Хоть в детский дом. Сделаешь доброе дело", – высказался один из подписчиков.

В комментариях появились и те, кто посмеялся над певицей. "Бабка совсем обнищала, раз распродает старые шмотки", – съязвил фолловер. Наталья молчать не стала. Она решила пристыдить подписчика: "Вы сейчас оскорбили миллионы людей, продающих на "Авито" свои вещи".

Напомним, ранее Наталья Штурм накинулась с кулаками на вдовца Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова, в студии ток-шоу "Пусть говорят". По мнению певицы, мужчина пиарится на смерти супруги.