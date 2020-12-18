Долина заговорила о страшной болезни

По словам певицы, период самоизоляции ей очень понравился. Весенние месяцы артистка провела в окружении родных и близких. Звезда отсидела карантин вместе с дочерью и внучкой. Как отметила теледива, они наслаждались обществом друг друга.
Лариса Долина подчеркнула, что она по жизни оптимист, поэтому даже в таких непростых ситуациях ищет положительные стороны. "Могу себя всегда сама прекрасно настроить", – заверила знаменитость.
Недавно в прессе появилась информация о том, что Лариса Долина заболела ковидом. По сообщениями СМИ, инфекция протекала в легкой форме. Однако, как оказалось, страшная болезнь певицу обошла стороной. "Я не болела и не болею", – подчеркнула артистка.
Несмотря на большое число зараженных, знаменитость не переживает за здоровье родных. Она отметила, что ее семилетняя внучка спокойно ходит в школу, так как старшеклассники сейчас на дистанционном обучении. "У них уже половина класса переболела", – призналась Лариса Долина.
Напомним, ранее врач-косметолог Елена Секирина заявила, что причина разительных перемен во внешности исполнительницы – вмешательство пластического хирурга. Скорее всего, Ларисе Долиной сделали подтяжку лица, а затем добавили немного ботокса в область лба.
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