Эдвард Сноуден заговорил по-русски

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден уже шесть лет живет в России и за это время научился неплохо разговаривать по-русски. Об этом НСН рассказал адвокат американца Анатолий Кучерена.
По его словам, его клиент чувствует себя в чужой стране нормально. У него есть вид на жительство. Сноуден активно интересуется русской культурой, посещает театры, музеи в разных регионах РФ. Время от времени экс-агента навещают его родители из США.
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